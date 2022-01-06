Миссия ОДКБ в Казахстане. Россия в обмен на "помощь" требует признать Крым, - Akit

Российская Федерация поставила условие Казахстану для направления в страну военных в рамках "миротворческой" миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В частности, Астана должна признать оккупированный Крым российской территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Akit .

По данным Akit, Россия выдвинула определенные условия для помощи Казахстану, которые включают признание аннексии Крыма, возвращение русскому языку статуса второго официального, размещение на территории страны российский военных баз, а также предоставления автономии для русского населения Казахстана.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов и беспорядков обратился к главам стран ОДКБ с просьбой направить войска. Первыми согласились Россия и Беларусь, позже об отправке войск заявили Армения и Таджикистан.

Сегодня стало известно, что первые российские подразделения уже прибыли в Казахстан.