Місія ОДКБ в Казахстані. Росія в обмін на "допомогу" вимагає визнати Крим, - Akit

Російська Федерація поставила умову Казахстану для направлення до країни військових в рамках "миротворчої" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зокрема, Астана має визнати окупований Крим російською територією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Akit .

За даними Akit, Росія висунула певні умови для допомоги Казахстану, які включають визнання анексії Криму, повернення російській мові статусу другої офіційної, розміщення на території країни російський військових баз, а також надання автономії для російського населення Казахстану.

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових протестів і заворушень звернувся до глав країн ОДКБ з проханням направити війська. Першими погодилися Росія і Білорусь, пізніше про відправку військ заявили Вірменія і Таджикистан.

Сьогодні стало відомо, що перші російські підрозділи вже прибули до Казахстану.