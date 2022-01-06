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Місія ОДКБ в Казахстані. Росія в обмін на "допомогу" вимагає визнати Крим, - Akit

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Четвер 06 січня 2022 19:11
Місія ОДКБ в Казахстані. Росія в обмін на "допомогу" вимагає визнати Крим, - Akit Фото: російські військові в Казахстані (кадр відео t me breakingmash)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація поставила умову Казахстану для направлення до країни військових в рамках "миротворчої" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зокрема, Астана має визнати окупований Крим російською територією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Akit.

За даними Akit, Росія висунула певні умови для допомоги Казахстану, які включають визнання анексії Криму, повернення російській мові статусу другої офіційної, розміщення на території країни російський військових баз, а також надання автономії для російського населення Казахстану.

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових протестів і заворушень звернувся до глав країн ОДКБ з проханням направити війська. Першими погодилися Росія і Білорусь, пізніше про відправку військ заявили Вірменія і Таджикистан.

Сьогодні стало відомо, що перші російські підрозділи вже прибули до Казахстану.

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