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Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 11 нарушений "тишины" на Донбассе

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Донбасс, Пятница 31 декабря 2021 04:58
Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 11 нарушений "тишины" на Донбассе Фото: миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 11 нарушений тишины на Донбассе
Автор: Артур Родивилов

СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 11 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. В Луганской области сохранялась тишина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв неопределенного происхождения, отмечают в миссии.

Отмечается, что 10 нарушений зафиксировано в районе севернее н.п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка), а одно такое нарушение - к западу от шахты "Октябрьская" (неподконтрольно правительству, 9 км к северо-западу от центра Донецка).

За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, одно из которых также зафиксировано возле Широкино.

"В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. В последний раз миссия не зафиксировала никакого нарушения режима прекращения огня в Луганской области 25 декабря 2021", - сообщили в СММ.

За предыдущий отчетный период СММ зафиксировала в Луганской области 84 нарушения режима прекращения огня.

Напомним, что Россия увеличила поставку вооружения и техники на Донбасс. Их перевозят так называемые "гуманитарные конвои".

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