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Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 11 порушень "тиші" на Донбасі

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Донбас, П'ятниця 31 грудня 2021 04:58
Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 11 порушень "тиші" на Донбасі Фото: Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 11 порушень тиші на Донбасі
Автор: Артур Родивилов

СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 11 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. У Луганській області зберігалася тиша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 1 вибух невизначеного походження, зазначають у місії.

Зазначається, що 10 порушень зафіксовано в районі північніше Н.П. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька), а одне таке порушення - на захід від шахти "Жовтнева" (непідконтрольно уряду, 9 км на північний захід від центру Донецька).

За попередній звітний період у цій області було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, одне з яких також зафіксовано біля Широкиного.

"У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Востаннє місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Луганській області 25 грудня 2021 року", - повідомили в СММ.

За попередній звітний період СММ зафіксувала в Луганській області 84 порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що Росія збільшила постачання озброєння і техніки на Донбас. Їх перевозять так звані "гуманітарні конвої".

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