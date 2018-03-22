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Интервью

Миссия ОБСЕ зафиксировала следы разрыва мин возле жилых домов на Донбассе

НовостиОбщество    22.03.2018 - 22:04
Фото: ОБСЕ (osce.org)
Фото: ОБСЕ (osce.org)

Также ОБСЕ зафиксировала БМП на территории "ДНР"

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировала повреждения, вызванные разрывами мин и снарядов, вблизи гражданских объектов в жилых районах. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 20 марта 2018 года.

"В н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км на северо-восток от Мариуполя) члены патруля СММ зафиксировали 4 свежие места огневого поражения возле дома № 13 на улице Ленина, где ранее миссия зафиксировала повреждения", - говорится в отчете.

Первое место огневого поражения (воронка) была в поле за 50 метров на север от дома. Второе место огневого поражения (воронка) зафиксирована на расстоянии 30 метров на запад от первой воронки.

Третье место огневого поражения было на дворе в 15 метрах на север от дома. Наблюдатели видели более 20 углублений в почве вокруг этого дерева, каждое диаметром до 5 см.

"Повреждения возникли в результате разрыва снаряда, который попал в дерево. Четвертое место огневого поражения зафиксировано на дворе за 20 метров на запад от третьего... По оценке наблюдателей, все повреждения образовались от разрывов минометных мин (120 мм)", - сказано в отчете СММ.

Также отмечается, что наблюдатели видели объект "ДНР", на территории которого стояла боевая машина пехоты (БМП-1) и на страже стоял вооруженный боевик "ДНР".

Напомним, в четверг, 22 марта, мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на территории Украины продлено до 31 марта 2019 года.

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Теги: ОБСЕ
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