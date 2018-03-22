ОБСЄ продовжила мандат СММ на Донбасі до 2019 року

Всі держави ЄС, США і Канада підтримали продовження мандату

Мандат Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) продовжено до 31 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України вимовила свою інтерпретуючу заяву, в якій зазначила, що СММ повинна мати повний та безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали", - йдеться в повідомленні.

Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) March 22, 2018

Нагадаємо, 8 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано запит Кабінету міністрів України про продовження мандата СММ ОБСЄ на 2019 рік.