Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ОБСЄ продовжила мандат СММ на Донбасі до 2019 року

НовиниПолітика    22.03.2018 - 11:37
Фото: ОБСЄ (twitter.com-ItalyatOSCE)
Фото: ОБСЄ (twitter.com-ItalyatOSCE)

Всі держави ЄС, США і Канада підтримали продовження мандату

Мандат Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) продовжено до 31 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України вимовила свою інтерпретуючу заяву, в якій зазначила, що СММ повинна мати повний та безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано запит Кабінету міністрів України про продовження мандата СММ ОБСЄ на 2019 рік.

На окупованому Донбасі за тиждень зафіксовано 7 польотів російських безпілотників, - ІС Бойовики провели навчання на окупованому Донбасі, - ІС
Теги: ОБСЄ, Донбас, мандат, СММ
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top