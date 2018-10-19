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Миссия ОБСЕ зафиксировала доказательства военного вторжения РФ на Донбассе, - Хуг

Новости » Общество    19.10.2018 - 21:59
Фото: СММ ОБСЕ (flickr.com/osce)
Фото: СММ ОБСЕ (flickr.com/osce)

Наблюдатели ОБСЕ видели колонны военной техники и разговаривали с кадровыми офицерами ВС РФ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали доказательства военного вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью Хуга "Голосу Америки".

В частности, Хуг отметил, что все выписано в отчетах наблюдателей "черным по белому", и "каждый может это прочитать".

"Мы видели колонны техники военного образца, которые въезжали на территорию Украины и выезжали. Мы видели следы тяжелой техники, которые вели к неконтролируемому участку границы с Российской Федерацией. Мы разговаривали с пленными украинских вооруженных сил, которые говорили, что они служили в российских воинских подразделениях, которые принимали участие в боях, находясь в Украине в системе ротации", - сказал Хуг.

Как сообщало РБК-Украина, Хуг заявил, что военную составляющую вооруженного конфликта на Донбассе можно остановить "в течение одного часа". Однако самым сложным вопросом остается разминирование территорий и восстановление Донбасса, возвращение ему экономического потенциала.

 

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