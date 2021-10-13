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Миссия ОБСЕ зафиксировала 291 нарушение режима "тишины" на востоке Украины за сутки

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Донбасс, Среда 13 октября 2021 03:30
Миссия ОБСЕ зафиксировала 291 нарушение режима "тишины" на востоке Украины за сутки ФОТО: миссия ОБСЕ зафиксировала 291 нарушение режима "тишины" на востоке Украины за сутки (facebook.com/oscesmm)
Автор: Анна Полисученко

Миссия ОБСЕ зафиксировала 291 нарушение режима "тишины" на востоке Украины за сутки. Заявляется о 220 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области и 71 - в Луганской области за последние 24 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 12 октября.

"В Донецкой области миссия зафиксировала 220 нарушений режима прекращения огня, в том числе 50 взрывов (2 разрыва и 48 взрывов неизвестного происхождения)", - говорится в сообщении.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах к северо-востоку от с. Каменка (контролируется правительством, 20 км к северу от Донецка) и севернее с. Широкино (контролируется государством, 100 км к югу от Донецка). Кроме того, нарушение режима тишины произошло в пределах гнездового участка в районе с. Петровское (не контролируется правительством, 41 км к югу от Донецка).

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