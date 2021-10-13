ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Місія ОБСЄ зафіксувала 291 порушення режиму "тиші" на сході України за добу

Новость на русском →
Донбас, Середа 13 жовтня 2021 03:30
Місія ОБСЄ зафіксувала 291 порушення режиму "тиші" на сході України за добу ФОТО: Місія ОБСЄ зафіксувала 291 порушення режиму "тиші" на сході України за добу (facebook.com/oscesmm)
Автор: Анна Полисученко

Місія ОБСЄ зафіксувала 291 порушення режиму "тиші" на сході України за добу. Заявляється про 220 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і 71 - в Луганській області за останні 24 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 12 жовтня.

"У Донецькій області місія зафіксувала 220 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 50 вибухів (2 розриви і 48 вибухів невідомого походження)", - йдеться в повідомленні.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталося в районах на північний схід від с. Кам'янка (контролюється урядом, 20 км на північ від Донецька) і північніше с. Широкине (контролюється державою, 100 км на південь від Донецька). Крім того, порушення режиму тиші відбулося в межах гніздової ділянки в районі с. Петрівське (не контролюється урядом, 41 км на південь від Донецька).

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ
NEWS
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків