Місія ОБСЄ зафіксувала 291 порушення режиму "тиші" на сході України за добу
Місія ОБСЄ зафіксувала 291 порушення режиму "тиші" на сході України за добу. Заявляється про 220 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і 71 - в Луганській області за останні 24 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 12 жовтня.
"У Донецькій області місія зафіксувала 220 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 50 вибухів (2 розриви і 48 вибухів невідомого походження)", - йдеться в повідомленні.
Більшість порушень режиму припинення вогню сталося в районах на північний схід від с. Кам'янка (контролюється урядом, 20 км на північ від Донецька) і північніше с. Широкине (контролюється державою, 100 км на південь від Донецька). Крім того, порушення режиму тиші відбулося в межах гніздової ділянки в районі с. Петрівське (не контролюється урядом, 41 км на південь від Донецька).