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Місія ОБСЄ вперше з початку роботи на Донбасі не зафіксувала порушень

Донбас, Четвер 06 серпня 2020 23:29
Місія ОБСЄ вперше з початку роботи на Донбасі не зафіксувала порушень
Фото: СММ ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Минула доба пройшли без обстрілів

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ вперше не зафіксувала порушень режиму припинення вогню на Донбасі. За останню добу жодного порушення не було ні в Донецькій, ні в Луганській областях.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Так, обстрілів і вибухів не було протягом останньої доби.

"Вперше з тих пір, як Місія почала систематичний збір даних, за звітний період вона не зафіксувала порушень режиму припинення вогню як в Донецькій, так і в Луганській областях", - йдеться в звіті.

Також наголошується, що днем ​​раніше спостерігачі зафіксували три порушення в Донецькій області і два - в Луганській.

Всього з початку останнього перемир'я СММ ОБСЄ зафіксувала 251 порушення режиму припинення вогню.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) розпочала свою роботу 21 березня 2014 на підставі запиту від уряду України в ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі з 27 липня діє режим припинення вогню, за цей період втрат серед українських військових немає, незважаючи на поодинокі обстріли з боку бойовиків.

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