Миссия ОБСЕ в шестой раз с 2014 года не зафиксировала нарушений на Донбассе

Обстрелы не зафиксированы 14 августа
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в шестой раз с момента начала систематического сбора данных не зафиксировала нарушений на Донбассе. Тишину соблюдали в течении суток 14 августа.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Отмечается, что ранее Миссия не фиксировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях между вечером 11 и 12 августа.
Кроме того сообщается, что после начала действия режима прекращения огня с 27 июля, о котором ранее договорилась ТКГ в Минске, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в общей сложности 332 нарушения.
Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СMM) начала свою работу 21 марта 2014 на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.
Ранее в штабе ООС сообщали, что 14 августа, боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных.
Напомним, с начала суток 15 августа по сотоянию на 17:00 на Донбассе сохранялся режим "тишины".
Впервые миссия ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня с начала мониторинга на Донбассе 6 августа 2020 года.