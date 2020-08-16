Миссия ОБСЕ в шестой раз с 2014 года не зафиксировала нарушений на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в шестой раз с момента начала систематического сбора данных не зафиксировала нарушений на Донбассе. Тишину соблюдали в течении суток 14 августа.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что ранее Миссия не фиксировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях между вечером 11 и 12 августа.

Кроме того сообщается, что после начала действия режима прекращения огня с 27 июля, о котором ранее договорилась ТКГ в Минске, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в общей сложности 332 нарушения.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СMM) начала свою работу 21 марта 2014 на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

Ранее в штабе ООС сообщали, что 14 августа, боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Напомним, с начала суток 15 августа по сотоянию на 17:00 на Донбассе сохранялся режим "тишины".

Впервые миссия ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня с начала мониторинга на Донбассе 6 августа 2020 года.