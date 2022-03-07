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Миссия ОБСЕ окончательно выезжает из Украины

Автор: Артем Горовенко

Из-за войны России против Украины Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ окончательно покидает страну. Руководство миссии в эти минуты выезжает из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа - главный наблюдатель и команда высшего руководства - прямо сейчас покидают Украину", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что перемещение членов национальной миссии, которые дислоцировались в Краматорске и Северодонецке, продолжается. Те, кто находится в Мариуполе, пока остаются, поскольку их эвакуация небезопасна.

Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объявила о прекращении своей миссии в Украине 25 февраля - на второй день полномасштабной войны.

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ОБСЕВойна России против Украины