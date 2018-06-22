Миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала более 7,4 тыс. нарушений режима тишины на Донбассе

На Донбассе значительно возросло число случаев использования запрещенного вооружения

Миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала 7,4 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"На прошлой неделе ситуация на Донбассе оставалась напряженной и нестабильной, миссия ОБСЕ зафиксировала более 7 400 нарушений, произошло значительное увеличение количества случаев использования вооружения, которое должно быть отведено согласно с минскими соглашениями - на 48% больше чем на позапрошлой неделе", - отметил он.

По словам Хуга, на прошлой неделе с обеих сторон линии разграничения на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 47 единиц вооружения, которое было расположено с нарушением линии отвода.

"Всюду мы наблюдаем несоблюдение сторонами договоренности по разминированию", - добавил он.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу, которая будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе.