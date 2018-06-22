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Интервью

Миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала более 7,4 тыс. нарушений режима тишины на Донбассе

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 13:58
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

На Донбассе значительно возросло число случаев использования запрещенного вооружения

Миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала 7,4 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"На прошлой неделе ситуация на Донбассе оставалась напряженной и нестабильной, миссия ОБСЕ зафиксировала более 7 400 нарушений, произошло значительное увеличение количества случаев использования вооружения, которое должно быть отведено согласно с минскими соглашениями - на 48% больше чем на позапрошлой неделе", - отметил он.

По словам Хуга, на прошлой неделе с обеих сторон линии разграничения на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 47 единиц вооружения, которое было расположено с нарушением линии отвода.

"Всюду мы наблюдаем несоблюдение сторонами договоренности по разминированию", - добавил он.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу, которая будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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