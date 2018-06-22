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Інтерв'ю

Місія ОБСЕ за тиждень зафіксувала понад 7,4 тис. порушень режиму тиші на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 13:58
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

На Донбасі значно зросла кількість випадків використання забороненого озброєння

Місія ОБСЕ за тиждень зафіксувала 7,4 тис. випадків порушення режиму тиші на Донбасі. Про це у ході брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"Минулого тижня ситуація на Донбасі залишалася напруженою та нестабільною, місія ОБСЄ зафіксувала понад 7 400 порушень, відбулося значне зростання кількості випадків використання озброєння, яке мало бути відведено згідно з мінськими угодами - на 48% більше ніж позаминулого тижня", - зазначив він.

За словами Хуга, минулого тижня з обох боків лінії розмежування на Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала 47 одиниць озброєння, яке було розташоване з порушенням лінії відведення.

"Усюди ми спостерігаємо недотримання сторонами домовленості щодо розмінування", - додав він.

Нагадаємо, раніше Хуг заявляв, що ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу, яка сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

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Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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