Місія ОБСЕ за тиждень зафіксувала понад 7,4 тис. порушень режиму тиші на Донбасі

На Донбасі значно зросла кількість випадків використання забороненого озброєння

Місія ОБСЕ за тиждень зафіксувала 7,4 тис. випадків порушення режиму тиші на Донбасі. Про це у ході брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"Минулого тижня ситуація на Донбасі залишалася напруженою та нестабільною, місія ОБСЄ зафіксувала понад 7 400 порушень, відбулося значне зростання кількості випадків використання озброєння, яке мало бути відведено згідно з мінськими угодами - на 48% більше ніж позаминулого тижня", - зазначив він.

За словами Хуга, минулого тижня з обох боків лінії розмежування на Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала 47 одиниць озброєння, яке було розташоване з порушенням лінії відведення.

"Усюди ми спостерігаємо недотримання сторонами домовленості щодо розмінування", - додав він.

Нагадаємо, раніше Хуг заявляв, що ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу, яка сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.