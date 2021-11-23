Миссия ОБСЕ нашла в жилой зоне Луганска танк оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС .

"В зоне действий так называемого 2-го армейского корпуса ВФ РФ, в пределах жилой застройки города Луганск был зафиксирован танк Т-64. Такое, якобы, незначительное количество выявленных нарушений объясняется многочисленными препятствиями, которые мешают работе представителей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях вооруженные формирования Российской Федерации", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отмечают, что миссии не дают возможности свободно передвигаться. Такая ситуация возникла на блокпосте вооруженных формирований РФ возле н. п. Минеральное Донецкой области, а также в неконтролируемом правительством пункте пропуска на границе в Вознесеновке и на железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке Луганской области.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты зафиксировали, что оккупанты глушат сигналы средствами радиоэлектронной борьбы.