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Миссия ОБСЕ нашла в жилой зоне Луганска танк оккупантов

Автор: РБК-Украина

Наблюдатели ОБСЕ нашли в жилом районе Луганска танк. Боевая машина принадлежит вооруженным формированиям России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"В зоне действий так называемого 2-го армейского корпуса ВФ РФ, в пределах жилой застройки города Луганск был зафиксирован танк Т-64. Такое, якобы, незначительное количество выявленных нарушений объясняется многочисленными препятствиями, которые мешают работе представителей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях вооруженные формирования Российской Федерации", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отмечают, что миссии не дают возможности свободно передвигаться. Такая ситуация возникла на блокпосте вооруженных формирований РФ возле н. п. Минеральное Донецкой области, а также в неконтролируемом правительством пункте пропуска на границе в Вознесеновке и на железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке Луганской области.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты зафиксировали, что оккупанты глушат сигналы средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, войска РФ наращивают боевую подготовку на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Они начали масштабные учения с привлечением резервистов.

Отметим, что по данным разведки, Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля.

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