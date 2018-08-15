Миссия ОБСЕ в Молдове обеспокоена проведением несанкционированных военных учений в зоне безопасности

Сотрудникам ОБСЕ помешали провести полный мониторинг учений

Миссия ОБСЕ в Молдове обеспокоена в связи с проведением оперативной группой российских войск военных учений в зоне безопасности 14 и 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

Отмечается, что миссия ОБСЕ направила в соответствующей части зоны безопасности своих сотрудников 14 и 15 августа, но им помешали провести полный мониторинг учений.

"В соответствии с принципами сотрудничества между миссией ОБСЕ и Объединенной контрольной комиссией (ОКК) в зоне безопасности от 2004 года, миссия передала по установленным каналам всем делегациям в ОКК результаты своих наблюдений", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что согласно Соглашению о принципах мирного урегулирования военного конфликта в приднестровском регионе Молдовы, проведение военных учений в зоне безопасности требует разрешения ОКК, что в данном случае сделано не было.

"Миссия передаст результаты своих наблюдений странам-участницам ОБСЕ, включая принимающую страну, через установленные каналы", - сообщили в представительстве.

Напомним, ранее международные наблюдатели ОБСЕ, используя беспилотники с камерами ночного видения, обнаружили перемещения конвоя на территорию Украины со стороны Российской Федерации. Конвои грузовых автомобилей пересекли украинско-российскую границу по грунтовой дороге, которая лежит вне пунктов пропуска.

Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода. Также было выявлено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.