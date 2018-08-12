На оккупированном Донбассе ОБСЕ обнаружила новую военную технику России

Новости Происшествия 12.08.2018 - 18:02
Иллюстративное фото (twitter.com dpr55555)
Иллюстративное фото (twitter.com dpr55555)

ОБСЕ обнаружила российские танки и артиллерийские системы

На временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований России, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск.

Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу четыре новые комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам.

Представители СММ ОБСЕ сообщили, что вооруженные формирования России все чаще отказывают им в доступе на контролируемые ими территории и объекты.

Напомним, 11 августа наблюдатели ОБСЕ, используя беспилотники с камерами ночного видения, обнаружили перемещение конвоя на территорию Украины со стороны России.

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Темы: Новости ООС    Теги:  ОБСЕ,  Донбасс,  боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС