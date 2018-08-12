На оккупированном Донбассе ОБСЕ обнаружила новую военную технику России
ОБСЕ обнаружила российские танки и артиллерийские системы
На временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Сообщается, что 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований России, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск.
Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу четыре новые комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам.
Представители СММ ОБСЕ сообщили, что вооруженные формирования России все чаще отказывают им в доступе на контролируемые ими территории и объекты.
Напомним, 11 августа наблюдатели ОБСЕ, используя беспилотники с камерами ночного видения, обнаружили перемещение конвоя на территорию Украины со стороны России.