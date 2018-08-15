Місія ОБСЄ в Молдові занепокоєна проведенням несанкціонованими військовими навчаннями в зоні безпеки

Співробітникам ОБСЄ завадили провести повний моніторинг навчань

Місія ОБСЄ в Молдові занепокоєна в зв'язку з проведенням оперативною групою російських військ військових навчань в зоні безпеки 14 і 15 серпня. Про це повідомила прес-служба ОБСЄ.

Зазначається, що місія ОБСЄ направила до відповідної частини зони безпеки своїх співробітників 14 і 15 серпня, але їм завадили провести повний моніторинг навчань.

"Відповідно до принципів співпраці між місією ОБСЄ та Об'єднаною контрольною комісією (ОКК) в зоні безпеки від 2004 року, місія передала по встановленим каналам всім делегація в ОКК результати своїх спостережень", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що відповідно до Згоди про принципи мирного врегулювання військового конфлікту в придністровському регіоні Молдови, проведення військових навчань в зоні безпеки потребує дозволу ОКК, що в даному випадку зроблено не було.

"Місія передасть результати своїх спостережень країнам-учасницям ОБСЄ, включаючи приймаючу країну, через встановлені канали", - повідомили в представництві.

Нагадаємо, раніше міжнародні спостерігачі ОБСЄ, використовуючи безпілотники з камерами нічного бачення, виявили переміщення на територію України конвою з боку Російської Федерації. Конвої вантажних автомобілів перетнули українсько-російський кордон грунтовою дорогою, яка лежить поза пунктами пропуску.

Крім того, спостерігачі СММ ОБСЄ на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відводу. Також було виявлено 26 одиниць причіпної артилерії, реактивну систему залпового вогню і чотири установки зенітно-ракетних комплексів.