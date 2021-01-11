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Миссия МВФ возобновила работу: Шмыгаль ожидает очередной транш

Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) возобновил работу миссии в Украине после новогоднего перерыва. Украинское правительство ожидает ряд продуктивных переговоров и онлайн-встреч с партнерами для успешного завершения пересмотра программы Stand-by.

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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Шмыгаль, просмотр программы "откроет возможности для получения Украиной следующего транша".

Премьер заверил, что правительство поддерживает курс реформ и продолжает последовательно внедрять в Украине европейские нормы и практики.

"Совместно с президентом и НБУ мы приложили максимум усилий для выполнения "структурных маяков", необходимых для пересмотра программы. В частности, сократили неработающие кредиты в госбанках и реорганизовали таможню с налоговой, которые, например, за декабрь вместе перевыполнили план более чем на 26%", - добавил он.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 11 января, возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины. Работа будет продолжена в дистанционном режиме.

Отметим, Министерство финансов рассчитывает получить средства очередного транша по программе Международного валютного фонда в марте 2021 года. Пока что речь идет о 700 млн долларов.

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