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Місія МВФ відновила роботу: Шмигаль очікує на черговий транш

Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відновив роботу місії в Україні після новорічної перерви. Український уряд очікує низку продуктивних перемовин та онлайн-зустрічей із партнерами для успішного завершення перегляду програми Stand-by.

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Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Шмигаль, перегляд програми "відкриє можливості для отримання Україною наступного траншу".

Прем'єр запевнив, що уряд підтримує курс реформ та продовжує послідовно впроваджувати в Україні європейські норми й практики.

"Спільно з президентом та НБУ ми доклали максимум зусиль для виконання "структурних маяків", необхідних для перегляду програми. Зокрема, скоротили непрацюючі кредити в держбанках та реорганізували митницю з податковою, які, наприклад, за грудень разом перевиконали план більш ніж на 26%", - додав він.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в понеділок, 11 січня, відновила роботу з першого перегляду програми Stand-By для України. Робота буде продовжена в дистанційному режимі.

Міністерство фінансів розраховує отримати кошти чергового траншу за програмою Міжнародного валютного фонду у березні 2021 року. Поки що мова йде про 700 млн доларів.

Прогноз погоди
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