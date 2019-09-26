Місія МВФ в Україні підтримала ініціативи Києва, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський розповів про очікування від співпраці з МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні продемонструвала підтримку ідей української влади. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бондхолдерами, передає прес-служба глави держави.

За словами Зеленського, Україна має намір співпрацювати з МВФ для підтримки макроекономіки, залучення іноземних інвестицій та проведення реформ для розвитку економіки.

"Ми розуміємо, що завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом нам вдасться досягти кращих результатів у верховенстві права, підтримувати макроекономічну стабільність, залучити прямі іноземні інвестиції та проводити реформи, які приведуть до сталого економічного зростання", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів України повідомляли, що переговори з Міжнародним валютним фондом перебувають в активній стадії. Місія МВФ, яка розпочала роботу в Україні 12 вересня, продовжує зустрічатися з українськими урядовцями.

Як писало РБК-Україна, за даними агенства Bloomberg, Україна домовляється з Міжнародним валютним фондом про нову програму розширеного фінансування EFF. Київ розраховує на програму обсягом 5 млрд доларів.