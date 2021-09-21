Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.
Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине, которое есть в распоряжении РБК-Украина.
Возглавила миссию Иванна Владкова Голлар.
“Миссия МВФ начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", - отметил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.
Напомним, на прошлой неделе МВФ подтвердил виртуальную миссию в Украине, во время которой рассмотрят вопрос программы stand-by.
Ранее сообщалось, что Украина, в рамках второго транша МВФ, ожидает 750 млн долларов в соответствии с программой stand-by, которую должны рассмотреть во время виртуальной встречи.