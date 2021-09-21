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Місія МВФ сьогодні починає роботу в Україні

Автор: Инна Собора

В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ.

Про це йдеться в заяві представництва МВФ в Україні, яка є в розпорядженні РБК-Україна.

Очолида місію Іванна Владкова Голлар.

“Місія МВФ розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі”, - зазначив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.

Нагадаємо, минулого тижня МВФ підтвердив віртуальну місію в Україні, під час якої розглянуть питання програми stand-by.

Раніше повідомлялося, що Україна, в рамках другого траншу МВФ, очікує 750 млн доларів відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.

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МВФ