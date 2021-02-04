ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Миссия МВФ продолжила работу в Украине

Автор: РБК-Украина

Миссия Международного валютного фонда продолжила свою работу в Украине. Однако дополнительная информация по работе миссии пока отсутствует.

Самые читаемые новости

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает пресс-служба Фонда.

По его словам, продолжается первый обзор соглашения по программе stand-by, поддержка МВФ, финансовая поддержка Украины.

"Этот обзор продолжается прямо сейчас. Виртуальная миссия, штабная миссия, началась в конце прошлого года. Она была пройдена, сделала небольшой перерыв в праздничный период, возобновилась и продолжается", - заявил Райс.

Напомним, ранее Украина начала переговоры с Международным валютным фондом о создании специального финансового суда.

Кроме того, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Добавим, что миссия Международного валютного фонда 11 января возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины. Работа будет продолжена в дистанционном режиме.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МВФ