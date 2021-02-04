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Миссия МВФ продолжила работу в Украине

Киев, Четверг 04 февраля 2021 20:18
Миссия МВФ продолжила работу в Украине
Фото: Джерри Райс (flickr.com/imfphoto)
Автор: РБК-Украина

Миссия Международного валютного фонда продолжила свою работу в Украине. Однако дополнительная информация по работе миссии пока отсутствует.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает пресс-служба Фонда.

По его словам, продолжается первый обзор соглашения по программе stand-by, поддержка МВФ, финансовая поддержка Украины.

"Этот обзор продолжается прямо сейчас. Виртуальная миссия, штабная миссия, началась в конце прошлого года. Она была пройдена, сделала небольшой перерыв в праздничный период, возобновилась и продолжается", - заявил Райс.

Напомним, ранее Украина начала переговоры с Международным валютным фондом о создании специального финансового суда.

Кроме того, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Добавим, что миссия Международного валютного фонда 11 января возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины. Работа будет продолжена в дистанционном режиме.

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