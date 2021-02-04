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Місія МВФ продовжила роботу в Україні

Київ, Четвер 04 лютого 2021 20:18
Місія МВФ продовжила роботу в Україні
Фото: Джеррі Райс (flickr.com/imfphoto)
Автор: РБК-Україна

Місія Міжнародного валютного фонду продовжила свою роботу в Україні. Додаткова інформація по роботі місії поки відсутня.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс, передає прес-служба Фонду.

За його словами, триває перший огляд угоди по програмі stand-by, підтримка МВФ, фінансова підтримка України.

"Цей огляд триває прямо зараз. Віртуальна місія, штабна місія, почалася наприкінці минулого року. Вона була пройдена, зробила невелику перерву у святковий період, відновилася і триває", - заявив Райс.

Нагадаємо, раніше Україна почала переговори з Міжнародним валютним фондом про створення спеціального фінансового суду.

Крім того, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що Україна очікує отримати 2,2 млрд доларів у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду в 2021 році.

Додамо, що місія Міжнародного валютного фонду 11 січня відновила роботу з першого перегляду програми Stand-By для України. Робота буде продовжена в дистанційному режимі.

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