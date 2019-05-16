Миссия МВФ прибудет в Киев сразу после инаугурации Зеленского

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Миссия прибудет в Киев на следующий день после инаугурации

Оценочная миссия Международного валютного фонда прибудет в Киеве 21 мая. Об этом постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал журналистам в Киеве.

Отметим, сегодня Верховная рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

Ранее заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко заявил, что миссия Международного валютного фонда 21 мая приедет в Украину и будет работать в течение двух недель.

Напомним, официальный представитель МВФ Джерри Райс на брифинге 9 мая сказал, что миссия Международного валютного фонда планирует прибыть в Киев в течение ближайших недель. Представитель МВФ отметил, что миссия прибудет для оценки прогресса в рамках программы и обсуждения с новой администрацией политики до конца года.

Райс также сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард уже связывалась с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила дальнейшей поддержке Украины со стороны фонда.

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-by на сумму 3,9 млрд долларов для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.