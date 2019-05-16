ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Миссия МВФ прибудет в Киев сразу после инаугурации Зеленского

Новости » Экономика    16.05.2019 - 14:50
Миссия МВФ прибудет в Киев сразу после инаугурации Зеленского
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Миссия прибудет в Киев на следующий день после инаугурации

Оценочная миссия Международного валютного фонда прибудет в Киеве 21 мая. Об этом постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал журналистам в Киеве.

Отметим, сегодня Верховная рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

Ранее заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко заявил, что миссия Международного валютного фонда 21 мая приедет в Украину и будет работать в течение двух недель.

Напомним, официальный представитель МВФ Джерри Райс на брифинге 9 мая сказал, что миссия Международного валютного фонда планирует прибыть в Киев в течение ближайших недель. Представитель МВФ отметил, что миссия прибудет для оценки прогресса в рамках программы и обсуждения с новой администрацией политики до конца года.

Райс также сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард уже связывалась с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила дальнейшей поддержке Украины со стороны фонда.

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-by на сумму 3,9 млрд долларов для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Роспуска Рады и досрочных выборов хотят меньше половины украинцев Команда Зеленского отреагировала на дату инаугурации
Новости Украины МВФВладимир Зеленскийинаугурация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь