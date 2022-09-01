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Миссия МАГАТЭ увидела "ключевые вещи" на территории Запорожской АЭС, - Гросси

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Миссии МАГАТЭ удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на временно оккупированную территорию Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое приводит "РИА Новости".

"Я думаю, что сегодня за эти несколько часов мы смогли связать много информации. Ключевые вещи, которые мне необходимо было увидеть, я увидел и получил объяснение", - заявил Гросси.

Напомним, сегодня, 1 сентября, миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции российскими военными.

Также мы писали, что на фоне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в Энергодаре пропали свет и мобильная связь.

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Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины