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Миссия МАГАТЭ должна добраться на ЗАЭС только через подконтрольную Украине территорию, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина имеет принципиальную позицию по поводу приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через подконтрольную правительству территорию. Делегация не может ехать через Россию, а затем по оккупированных территориям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Дмитрия Кулебы "Суспільному".

"При всем остальном, я, мы будем абсолютно открытыми и максимально учтем пожелания МАГАТЭ, с точки зрения логистики и с точки зрения безопасности", - сказал он.

Кулеба намерен провести переговоры с МАГАТЭ об условиях визита делегации на Запорожскую АЭС.

По словам министра, Украина понимает, что РФ будет заполнять информационное пространство своей пропагандой, перекладывая вину за недопуск МАГАТЭ на ЗАЭС на Украину. Он уверен, что намерение оккупантов провалятся.

Кулеба отметил, что цель каждого подобного заявления РФ - переложить ответственность на Украину.

"То есть когда они готовятся что-то заблокировать, они заранее пропагандистками методами начинают перекладывать ответственность, мы эти все трюки проходили, никто на них не ведется. То, что делает там Россия, это угроза не только Украине, но и всему миру", - сказал он.

Напомним, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС из Киева, если с этим согласятся Украина и Россия.

При этом РФ угрожала делегации МАГАТЭ опасной поездкой на Запорожскую АЭС через столицу.

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Дмитрий КулебаЗапорожская АЭСМАГАТЭ