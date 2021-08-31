У Міссісіпі через ураган "Іда" обвалилася дорога, загинули дві людини
В американському штаті Міссісіпі в результаті урагану "Іда" загинули щонайменше дві людини. Ще десять людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За даними влади, сім транспортних засобів один за іншим впали в обрив на сільському шосе. Проливний дощ міг викликати обвал в понеділок, і водії могли не побачити, що проїжджа частина перед ними зникла.
Пізніше автомобілі були витягнуті краном, залишивши на дні ями кілька уламків.
Two people were killed and 10 injured when a deep crevasse opened up on a Mississippi highway in the wake of heavy rains unleashed by Hurricane Ida https://t.co/DJurN48Itn pic.twitter.com/ivL6WXFq3l— Reuters (@Reuters) August 31, 2021
Середня школа округу Джордж повідомила, що один з її учнів був госпіталізований з важкими травмами після того, як впав у яму. Школу закрили, оскільки обрушилося шосе створило проблеми для автобусів та інших транспортних засобів.
Нагадаємо, ураган "Іда" залишив понад мільйон людей штату Луїзіана без електрики. Він виявився набагато небезпечнішим, ніж прогнозували метеорологи.
Раніше повідомлялося, що ураган "Іда" змінив напрямок річки в США.