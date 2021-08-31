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У Міссісіпі через ураган "Іда" обвалилася дорога, загинули дві людини

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Міссісіпі, Вівторок 31 серпня 2021 21:38
У Міссісіпі через ураган "Іда" обвалилася дорога, загинули дві людини Фото: у Міссісіпі через ураган "Іда" загинули дві людини (twitter.com/Blake_Kaplan)
Автор: Валерія Поліщук

В американському штаті Міссісіпі в результаті урагану "Іда" загинули щонайменше дві людини. Ще десять людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними влади, сім транспортних засобів один за іншим впали в обрив на сільському шосе. Проливний дощ міг викликати обвал в понеділок, і водії могли не побачити, що проїжджа частина перед ними зникла.

Пізніше автомобілі були витягнуті краном, залишивши на дні ями кілька уламків.

Середня школа округу Джордж повідомила, що один з її учнів був госпіталізований з важкими травмами після того, як впав у яму. Школу закрили, оскільки обрушилося шосе створило проблеми для автобусів та інших транспортних засобів.

Нагадаємо, ураган "Іда" залишив понад мільйон людей штату Луїзіана без електрики. Він виявився набагато небезпечнішим, ніж прогнозували метеорологи.

Раніше повідомлялося, що ураган "Іда" змінив напрямок річки в США.

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