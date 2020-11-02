Миссии МВФ не будет из-за решения КСУ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миссии Международного валютного фонда в Украине не будет. Причиной этому является решение Конституционного суда об отмене е-декларирования.

Об этом Зеленский заявил в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.

"Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров. От Международного валютного фонда не может быть никакой миссии. Можете не ожидать, а я не хочу скрывать от нашего общество о чем идет речь", - заявил он.

По его словам, если миссия МВФ не приедет в Украину - будет "дыра в бюджете".

"Кризис связан поэтому нам нужна помощь наших партнеров. Такой же отчетный сигнал мы получили от Всемирного банка, от ЕБРР, от всех послов Большой семерки которые находятся в Украине", - добавил президент.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявляла, что онлайн-миссия Международного валютного фонда в начнется в Украине осенью.

До этого Кабинет министров обратился к главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой с предложением начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко назвал "слухами" информацию о паузе в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом. Миссия МВФ, по его словам, должна прибыть в Украину уже осенью.