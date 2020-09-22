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У Зеленского заявили, что онлайн-миссия МВФ может начаться осенью

Киев , Вторник 22 сентября 2020 15:59
У Зеленского заявили, что онлайн-миссия МВФ может начаться осенью
Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Офисе президента считают, что онлайн-миссия Международного валютного фонда в начнется в Украине осенью. Ранее правительство направило соответствующий запрос.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив на пресс-конференции 22 сентября.

"Мы работаем совместно с Международным валютным фондом о том, чтобы миссия МВФ приехала в онлайн-режиме, что будет по-новому в наших отношениях с МВФ, осенью. Соответственно, мы в постоянном диалоге по всем вопросы программы, которые запланированы на август, сентябрь, октябрь. Мы фокусируемся на том, чтобы эти структурные маяки были выполнены на осень", - заявила она.

Напомним, накануне правительство обратилось к главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой с предложением начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Сергей Марченко назвал "слухами" информацию о паузе в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом. Миссия МВФ, по его словам, должна прибыть в Украину уже осенью.

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