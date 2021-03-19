Місії ЄС і США в ОБСЄ закликали до переговорів про нові президентські вибори у Білорусі
Місії Євросоюзу та США в ОБСЄ підтримали пропозицію лідера білоруської опозиції Світлани Тихановской про проведення мирних переговорів між владою Білорусі та опозицією. Переговори повинні відбутися при міжнародному посередництві.
Про це пише DW.
На думку постійного представника ЄС в ОБСЄ Раси Остраускайте, метою цього діалогу має стати проведення в 2021 році чесних і незалежних виборів за участю міжнародних спостерігачів.Також Остраускайте нагадала, що Брюссель не визнає результати виборів 9 серпня 2020 року.
"Ми повністю підтримуємо... заклик до чесної... діалогу між білоруською владою і політичною опозицією, включаючи Координаційна рада та членів білоруського громадянського суспільства. Діалог повинен привести до проведення в цьому році вільних і справедливих виборів з участю міжнародних спостерігачів, включаючи представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановская заявила, що в Білорусі криза. Вона запускає загальнонаціональне голосування за переговори з владою.
Раніше в Німеччині заявили, що в ЄС домовилися приймати рішення про санкції проти Білорусі спільно.