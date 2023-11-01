UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У міськраді Ужгороду проводять обшуки через "відпочинок" депутатів за кордоном

Фото: обшуки у міськраді Ужгорода (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці провели ряд обшуків у приміщеннях Ужгородської міської ради. Вони перевіряють підстави та обставини перетину кордону місцевими депутатами під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними відомства, слідчі дії відбуваються за ухвалою суду у справі про незаконний перетин кордону під час воєнного стану. Зокрема, на підставі доказів зібрано інформацію про те, що у міськраді використовували службові відрядження у особистих цілях, зокрема - для відпочинку.

Для виїзду за кордон чиновники використовували запрошення, які не були належним чином зареєстровані та не проходили процедуру офіційного перекладу. А вся документація підписувалася в обхід системи електронного документообігу.

"Обшуки проведено у кабінетах міського голови та інших службових осіб, які мають відношення до оформлення відряджень депутатів за кордон, для вилучення документації та інших речових доказів", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводила обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. Вони пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів і держслужбовців щодо перетину кордону.

 Фото: обшуки у міськраді Ужгорода (t.me/pgo_gov_ua)

Обшуки через незаконний виїзд за кордон

Нагадаємо, що сьогодні СБУ спільно з ДБР прийшли з обшуками до спільників народного депутата Олександра Дубінського.

Правоохоронці перевіряють причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України. Однак чи пов'язані між собою ці обшуки із заходами в Ужгороді наразі невідомо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниУжгородОфіс Генпрокурора