В горсовете Ужгорода проводят обыски из-за "отдыха" депутатов за границей

По данным ведомства, следственные действия совершаются по определению суда по делу о незаконном пересечении границы во время военного положения. В частности, на основании доказательств собрана информация о том, что в горсовете использовали командировочные служебные в личных целях, в частности - для отдыха.

Для выезда за границу чиновники использовали приглашения, которые не должным образом зарегистрированы и не проходили процедуру официального перевода. А вся документация подписывалась в обход системы электронного документооборота.

"Обыски проведены в кабинетах городского головы и других должностных лиц, имеющих отношение к оформлению командировок депутатов за границу, для изъятия документации и других вещественных доказательств", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводила обыски в городском совете и кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева. Они связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и госслужащих по пересечению границы.

Фото: обыски в горсовете Ужгорода (t.me/pgo_gov_ua)

Обыски из-за незаконного выезда за границу

Напомним, что сегодня СБУ совместно с ДБР пришли с обысками к сообщникам народного депутата Александра Дубинского.

Правоохранители проверяют причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины. Однако связаны ли между собой эти обыски с мероприятиями в Ужгороде, пока неизвестно.

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