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У міськраді Одеси підтримали демонтаж пам'ятника Катерині ІІ

Фото: у міськраді Одеси підтримали демонтаж пам'ятника Катерині II (t.me/odesacityofficial)
Автор: Іван Носальський

Виконавчий комітет Одеської міськради підтримав демонтаж та перенесення пам'ятника Катерині II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міськради Одеси.

"На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради членами виконкому підтримано проект рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси" (пам'ятник Катерині II та її сподвижникам - ред.)", - сказано у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що більшість одеситів, які взяли участь в електронному голосуванні, підтримали ідею демонтажу пам'ятника Катерині ІІ.

При цьому 6 листопада у місті вже розпочали підготовку до демонтажу пам'ятника.

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ОдесаКатерина II