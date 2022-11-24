У міськраді Одеси підтримали демонтаж пам'ятника Катерині ІІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міськради Одеси.

"На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради членами виконкому підтримано проект рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси" (пам'ятник Катерині II та її сподвижникам - ред.)", - сказано у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що більшість одеситів, які взяли участь в електронному голосуванні, підтримали ідею демонтажу пам'ятника Катерині ІІ.

При цьому 6 листопада у місті вже розпочали підготовку до демонтажу пам'ятника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.