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В горсовете Одессы поддержали демонтаж памятника Екатерине II

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Одесса, Четверг 24 ноября 2022 16:45
В горсовете Одессы поддержали демонтаж памятника Екатерине II Фото: в горсовете Одессы поддержали демонтаж памятника Екатерине II (t.me/odesacityofficial)
Автор: Иван Носальский

Исполнительный комитет Одесского горсовета поддержал демонтаж и перенос памятника Екатерине II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал горсовета Одессы.

"На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета членами исполкома поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы" (памятник Екатерине II и ее сподвижникам - ред.)", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что большинство одесситов, принявших участие в электронном голосовании, поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II.

При этом 6 ноября в городе уже начали подготовку к демонтажу памятника.

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