В міській забудові Торецька та Часового Яру точаться інтенсивні бої, - ЗСУ

Ситуація на фронті

За минулу добу, 1 лютого, на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано у районі Покровська.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ нещодавно просунулися в районі Торецька, зокрема в північній частині міста. При цьому фіксується просування російських окупантів біля Часового Яру, Покровська та Курахового.

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