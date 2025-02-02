В городской застройке Торецка и Часового Яра идут интенсивные бои, - ВСУ

Ситуация на фронте

За минувшие сутки, 1 февраля, на фронте произошло 110 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано в районе Покровска.

В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ недавно продвинулись в районе Торецка, в частности в северной части города. При этом фиксируется продвижение российских оккупантов возле Часового Яра, Покровска и Курахово.

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