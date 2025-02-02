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В міській забудові Торецька та Часового Яру точаться інтенсивні бої, - ЗСУ

Донбас, Неділя 02 лютого 2025 10:05
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В міській забудові Торецька та Часового Яру точаться інтенсивні бої, - ЗСУ Фото: в міській забудові Торецька та Часового Яру точаться інтенсивні бої (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують тримати Торецьк та Часів Яр. Наразі тривають інтенсивні бої в міській забудові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хортицький вітер".

"На Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії високої інтенсивності тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька", - йдеться у повідомленні.

До того ж, російські війська також намагалися прорвати оборону українських військ неподалік Ступочок та Білої Гори.

"Противник активно застосовував артилерію та БПЛА. Погіршення тактичного положення не допущено", - констатували в ОСУВ "Хортиця".
В міській забудові Торецька та Часового Яру точаться інтенсивні бої, - ЗСУ
Росіяни намагалися прорвати оборону українських військ у районі Ступочок (deepstatemap.live)

Ситуація на фронті

За минулу добу, 1 лютого, на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано у районі Покровська.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ нещодавно просунулися в районі Торецька, зокрема в північній частині міста. При цьому фіксується просування російських окупантів біля Часового Яру, Покровська та Курахового.

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Часів Яр Торецьк Війна в Україні
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