В міській забудові Торецька та Часового Яру точаться інтенсивні бої, - ЗСУ

Українські військові продовжують тримати Торецьк та Часів Яр. Наразі тривають інтенсивні бої в міській забудові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Хортицький вітер ".

"Противник активно застосовував артилерію та БПЛА. Погіршення тактичного положення не допущено", - констатували в ОСУВ "Хортиця". Росіяни намагалися прорвати оборону українських військ у районі Ступочок (deepstatemap.live)

До того ж, російські війська також намагалися прорвати оборону українських військ неподалік Ступочок та Білої Гори.

"На Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії високої інтенсивності тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За минулу добу, 1 лютого, на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано у районі Покровська.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ нещодавно просунулися в районі Торецька, зокрема в північній частині міста. При цьому фіксується просування російських окупантів біля Часового Яру, Покровська та Курахового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.