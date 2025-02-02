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В городской застройке Торецка и Часового Яра идут интенсивные бои, - ВСУ

Донбасс, Воскресенье 02 февраля 2025 10:05
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В городской застройке Торецка и Часового Яра идут интенсивные бои, - ВСУ Фото: в городской застройке Торецка и Часового Яра идут интенсивные бои (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают держать Торецк и Часов Яр. Сейчас продолжаются интенсивные бои в городской застройке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хортицкий ветер".

"На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка", - говорится в сообщении.

К тому же, российские войска также пытались прорвать оборону украинских войск неподалеку Ступочек и Белой Горы.

"Противник активно применял артиллерию и БПЛА. Ухудшение тактического положения не допущено", - констатировали в ОСГВ "Хортица".
В городской застройке Торецка и Часового Яра идут интенсивные бои, - ВСУ
Россияне пытались прорвать оборону украинских войск в районе Ступочек (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

За минувшие сутки, 1 февраля, на фронте произошло 110 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано в районе Покровска.

В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ недавно продвинулись в районе Торецка, в частности в северной части города. При этом фиксируется продвижение российских оккупантов возле Часового Яра, Покровска и Курахово.

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Часов Яр Торецк Война в Украине
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