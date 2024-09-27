ua en ru
Пт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міська електричка у Києві змінює маршрут: що треба знати

П'ятниця 27 вересня 2024 10:54
UA EN RU
Міська електричка у Києві змінює маршрут: що треба знати Рух міських електричок між деякими станціями скасовується (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Кільцева електричка в Києві змінює маршрут руху поїздів з 28 вересня до 13 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Kyiv City Express у Facebook.

Як змінюється рух поїздів кільцевої електрички

Згідно з даними Kyiv City Express, найближчими днями (до 13 жовтня) рух поїздів між станціями "Микільська Слобідка" і "Почайна" скасовується.

"Тож кільцева електричка змінюватиме напрямок руху, робитиме паузу і повертатиметься тим самим маршрутом згідно з розкладом", - пояснили пасажирам.

Причиною таких змін є будівельні роботи на мостових з'їздах.

Уточнюється, що в робочі дні кільцева електричка їздитиме на "Почайну" з "Дарниці" тільки раз на годину за тимчасовим розкладом, який діятиме до 13 жовтня 2024 року (якщо знову не відтермінують експлуатацію автотунелю під "Райдужним").

Крім того, пасажирам пропонують ознайомитись із тимчасовим розкладом на вихідні дні.

Міська електричка у Києві змінює маршрут: що треба знатиМіська електричка у Києві змінює маршрут: що треба знати

Допис Kyiv City Express (скриншот: facebook.com/kyivcityexpress)

"Електрички незламності"

Під час відключень світла в Україні громадяни можуть зіштовхнутись із проблемою - де та як заряджати мобільні телефони. З огляду на це в "Укрзалізниці" нагадали, що мають низку потягів з такою опцією.

Читайте також, як виглядають нові вагони УЗ, які запустять на маршрути вже цієї осені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Укрзалізниця Кільце Поїзди
NEWS
У Кривому Розі удар по управлінню поліції, є постраждалі, пошуки людей продовжуються
У Кривому Розі удар по управлінню поліції, є постраждалі, пошуки людей продовжуються
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні