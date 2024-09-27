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Городская электричка в Киеве меняет маршрут: что нужно знать

Пятница 27 сентября 2024 10:54
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Городская электричка в Киеве меняет маршрут: что нужно знать Движение городских электричек между некоторыми станциями отменяется (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Кольцевая электричка в Киеве изменяет маршрут движения поездов с 28 сентября по 13 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Kyiv City Express в Facebook.

Как меняется движение поездов кольцевой электрички

Согласно данным Kyiv City Express, в ближайшие дни (до 13 октября) движение поездов между станциями "Никольская Слободка" и "Почайна" отменяется.

"Поэтому кольцевая электричка будет менять направление движения, делать паузу и возвращаться по тому же маршруту согласно расписанию", - объяснили пассажирам.

Причиной таких изменений являются строительные работы на мостовых съездах.

Уточняется, что в рабочие дни кольцевая электричка будет ездить на "Почайну" с "Дарницы" только раз в час по временному расписанию, которое будет действовать до 13 октября 2024 года (если снова не отсрочат эксплуатацию автотоннеля под "Радужным").

Кроме того, пассажирам предлагают ознакомиться с временным расписанием на выходные дни.

Городская электричка в Киеве меняет маршрут: что нужно знатьГородская электричка в Киеве меняет маршрут: что нужно знать

Пост Kyiv City Express (скриншот: facebook.com/kyivcityexpress)

"Электрички несокрушимости"

При отключении света в Украине граждане могут столкнуться с проблемой - где и как заряжать мобильные телефоны. Учитывая это, в "Укрзализныце" напомнили, что есть ряд поездов с такой опцией.

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