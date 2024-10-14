Місію ЄС з підготовки українських військових продовжать ще на два роки, - Боррель

За його словами, наразі українські війська "перебувають під великим тиском по всій лінії фронту", який став більшим, ніж до початку літа.

"Ми повинні надавати українським Збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу Тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", - сказав Боррель.

Він додав, що сподівається на консенсус щодо цього рішення в Раді ЄС.