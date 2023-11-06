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Місія МВФ в Україні розпочала роботу: про що будуть переговори

Фото: Місія МВФ розпочала роботу в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні розпочала роботу. Планується провести переговори щодо виділення третього траншу кредиту за програмою розширеного фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву, яку зробив Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та консультацій за Статтею IV Угод МВФ у 2023 році", - йдеться в заяві.

Як уточнили в НБУ, місія працюватиме в гібридному форматі - офлайн та онлайн. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ.

Минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш кредиту у розмірі приблизно 900 млн доларів.

У 2024 році Кабінет міністрів України розраховує отримати Міжнародного валютного фонду 5,4 млрд доларів.

Програма МВФ

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів був виділений у червні. Наступний очікується восени після другого перегляду програми місією МВФ.

Зобов'язання України

На початку жовтня голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей заявив, що українська влада досягла суттєвого прогресу у виконанні власних зобов’язань за програмою розширеного фінансування з МВФ, але ще лишається важлива робота. За останній місяць Київ виконав майже всі зобов'язання.

Але, як писало РБК-Україна, під кінець року може статися безпрецедентний випадок в історії співпраці України з МВФ, коли виділення чергового кредитного траншу може бути відкладено не через невиконання Україною умов програми, а з вини міжнародних партнерів. 

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МВФ