ua en ru
Пн, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У МВФ назвали зобов’язання Києва за програмою з фондом, які потрібно виконати

Україна, Понеділок 09 жовтня 2023 11:59
UA EN RU
У МВФ назвали зобов’язання Києва за програмою з фондом, які потрібно виконати Фото: голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада досягла суттєвого прогресу у виконанні власних зобов’язань за програмою розширеного фінансування з МВФ, але ще лишається важлива робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю, яке голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей дав виданню "NV Бізнес".

"Стосовно структурних маяків. Закон щодо декларування активів, що його потрібно було ухвалити станом на кінець липня, вже прийнятий. Якщо говорити про Бюджетний кодекс, який прокладає дорогу до середньострокового бюджетного планування, його було прийнято завчасно. Так само хочу зазначити повернення до того спрощеного режиму оподаткування, який працював до війни. Ми вважаємо це дуже істотним досягненням", - сказав він.

За його словами, залишаються наступні питання. По-перше, необхідно прийняти новий статут Оператора газотранспортної системи. По-друге, все ще чекає на вирішення законодавчим шляхом питання податкових перевірок бізнесу.

По-третє, влада України має розробити концептуальну записку щодо програми пільгового кредитування, відомої як 5-7-9, де мало би бути викладено бачення поліпшення її моніторингу та недопущення негативних наслідків для фінансового сектору внаслідок її реалізації. Цей крок також чекає на виконання, повідомив Ґрей

"І по-четверте, ми розраховуємо на виконання взятих на себе зобов’язань у рамках тих змін, які мусять бути внесені до закону про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Питання стосовно публічно значущих персон (PEP) мусить бути вирішено", - додав він.

Програма МВФ

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів був виділений у червні. Наступний очікується восени після другого перегляду програми місією МВФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України