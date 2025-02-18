Місія МВФ цього тижня розпочне сьомий перегляд програми EFF, - Шмигаль

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне сьомий перегляд програми EFF цього тижня. Україна планує залучити 2,7 млрд доларів у 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Цього тижня має розпочати роботу місія МВФ для сьомого перегляду спільної програми EFF. Обговорили деталі подальшої співпраці з головою Європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером", - повідомив Шмигаль.
Прем'єр подякував за роботу над шістьма переглядами, що дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни МВФ надав Україні понад 12,4 млрд доларів.
За його словами, співпраця з Фондом є важливим фактором фінансової стабільності України. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів.
"Попри повномасштабну війну, ми продовжуємо трансформуватися й впроваджувати необхідні реформи. Вдячні за вагому підтримку та очікуємо на продовження стабільної і тісної взаємодії з МВФ", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування, відому як механізм розширеного фінансування, у рамках якої Україна отримає кредит на суму 15,6 млрд доларів.
Програма передбачає два основні етапи: перший - термінове фінансування на період до завершення війни, другий - підтримку післявоєнного відновлення.
Також у 2023 році Україна вже отримала близько 4,5 млрд доларів із загальної суми.
У травні 2024 року український уряд розпочав із МВФ обговорення четвертого перегляду програми. За результатами цих переговорів 28 червня МВФ схвалив новий транш у розмірі 2,2 млрд доларів для України.
У грудні 2024 року стало відомо про те, що Виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми в межах EFF. Україна отримала шостий транш у розмірі 1,1 млрд доларів.
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