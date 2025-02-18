Миссия МВФ на этой неделе начнет седьмой пересмотр программы EFF, - Шмыгаль

"На этой неделе должна начать работу миссия МВФ для седьмого пересмотра совместной программы EFF. Обсудили детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером", - сообщил Шмыгаль.

Премьер поблагодарил за работу над шестью пересмотрами, что позволило привлечь в Украину 9,8 млрд долларов. Всего с начала полномасштабной войны МВФ предоставил Украине более 12,4 млрд долларов.

По его словам, сотрудничество с Фондом является важным фактором финансовой стабильности Украины. Правительство проводит системную работу в этом направлении. В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов.

"Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжаем трансформироваться и внедрять необходимые реформы. Благодарны за весомую поддержку и ожидаем продолжения стабильного и тесного взаимодействия с МВФ", - отметил Шмыгаль.