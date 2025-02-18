Миссия МВФ на этой неделе начнет седьмой пересмотр программы EFF, - Шмыгаль

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет седьмой пересмотр программы EFF на этой неделе. Украина планирует привлечь 2,7 млрд долларов в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"На этой неделе должна начать работу миссия МВФ для седьмого пересмотра совместной программы EFF. Обсудили детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером", - сообщил Шмыгаль.
Премьер поблагодарил за работу над шестью пересмотрами, что позволило привлечь в Украину 9,8 млрд долларов. Всего с начала полномасштабной войны МВФ предоставил Украине более 12,4 млрд долларов.
По его словам, сотрудничество с Фондом является важным фактором финансовой стабильности Украины. Правительство проводит системную работу в этом направлении. В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов.
"Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжаем трансформироваться и внедрять необходимые реформы. Благодарны за весомую поддержку и ожидаем продолжения стабильного и тесного взаимодействия с МВФ", - отметил Шмыгаль.
Напомним, 31 марта 2023 года Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования, известную как механизм расширенного финансирования, в рамках которой Украина получит кредит на сумму 15,6 млрд долларов.
Программа предусматривает два основных этапа: первый - срочное финансирование на период до завершения войны, второй - поддержку послевоенного восстановления.
Также в 2023 году Украина уже получила около 4,5 млрд долларов из общей суммы.
В мае 2024 года украинское правительство начало с МВФ обсуждение четвертого пересмотра программы. По результатам этих переговоров 28 июня МВФ одобрил новый транш в размере 2,2 млрд долларов для Украины.
В декабре 2024 года стало известно о том, что Исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы в рамках EFF. Украина получила шестой транш в размере 1,1 млрд долларов.
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