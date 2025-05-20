Місія МВФ розпочала роботу в Києві

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала 20 травня в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила і Прішила Тофано, постійна МВФ в Україні.
За її даними, місію очолює Гевін Грей.
Чотирирічна програма фонду з Україною на 2023-2027 роки обсягом 15,6 млрд доларів є частиною міжнародного пакету підтримки України. Зараз МВФ оцінює суму фінансування у 148,8 млрд доларів в базовому сценарії.
У 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.
У разі позитивного висновку місії Рада директорів МВФ ухвалить рішення про черговий транш у червні.
Україна вже отримала транш на 400 млн доларів в березні. Сума була скорочена з 900 млн доларів на прохання України, оскільки Київ має достатньо коштів цього року. Загальна сума зовнішнього фінансування у 2025 році становитиме 55 млрд доларів, здебільшого за програмою Україна за програмою ERA Loans (за рахунок російських активів). Частина з цих коштів буде витрачена лише у 2026 році.
У березні МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.
Крім того, МВФ оновив негативний сценарій, за яким війна триватиме до середини 2026 року. Він передбачає падіння реального ВВП на 2% у 2025 році та на 0,5% у 2026 році. Сукупний дефіцит фінансування в негативному сценарії оцінюється в 162,9 млрд доларів, що на 14,1 млрд доларів вище базового прогнозу
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