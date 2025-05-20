Місія МВФ розпочала роботу в Києві

За її даними, місію очолює Гевін Грей.

Програма з МВФ

Чотирирічна програма фонду з Україною на 2023-2027 роки обсягом 15,6 млрд доларів є частиною міжнародного пакету підтримки України. Зараз МВФ оцінює суму фінансування у 148,8 млрд доларів в базовому сценарії.

У 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.

У разі позитивного висновку місії Рада директорів МВФ ухвалить рішення про черговий транш у червні.

Україна вже отримала транш на 400 млн доларів в березні. Сума була скорочена з 900 млн доларів на прохання України, оскільки Київ має достатньо коштів цього року. Загальна сума зовнішнього фінансування у 2025 році становитиме 55 млрд доларів, здебільшого за програмою Україна за програмою ERA Loans (за рахунок російських активів). Частина з цих коштів буде витрачена лише у 2026 році.